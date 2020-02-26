В Иркутской области вынесен приговор бывшему сотруднику банка и его матери, обвиняемым в мошенничестве на 57 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.



«На основании собранных следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области доказательств судом постановлен обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела продаж одного из банков и его матери, признанных виновными в мошенничестве на 57 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия и судебного разбирательства установлено, что с 2013 по 2016 год мужчина, пользуясь служебным положением, выпустил 624 зарплатные и кредитные банковские карты с установленным ежемесячным лимитом до 300 тыс. рублей на 415 несуществующих клиентов.

Для осуществления задуманного он использовал фиктивные копии паспортов, вносил в реестры на выпуск банковских карт заведомо ложные и недостоверные сведения о лицах, их месте работы, размере доходов. В дальнейшем его мать снимала денежные средства с банковских карт через разные банкоматы в Ангарске и Иркутске, преимущественно в ночное время, чтобы не вызывать подозрений.

«Для конспирации своей преступной деятельности, затруднения контроля за движением денежных средств по картам и создания видимости добросовестности держателей банковских карт, выпущенных банком на имена вымышленных лиц, злоумышленник вносил минимальные платежи по кредитам также через систему онлайн-платежей. Похищаемые таким образом денежные средства злоумышленники тратили на собственные нужды», — отмечается в сообщении.

Следователями в процессе расследования уголовного дела проведен ряд обысков, в ходе проведения которых изъяты две дорогие автомашины, коллекция дорогостоящих часов, приобретенных на денежные средства, добытые преступным путем. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемых — три квартиры, расположенные в центре Иркутска, два гаражных бокса, две дорогостоящие автомашины.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

25 февраля Ангарский городской суд назначил матери и сыну наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей и шести лет лишения свободы со штрафом 700 тыс. рублей соответственно. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Суд удовлетворил исковые требования банка, взыскал с виновных солидарно 56 млн рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.