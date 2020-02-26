Кабмин работает над решением проблемы неравномерной работы российских банков по счетам эскроу в рамках финансирования застройщиков. Об этом в среду журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Во вторник в Совете Федерации министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев сообщил, что в активную работу с эскроу включились только 30 из 95 допущенных банков.

«Есть поручение председателя правительства разобраться, что нужно улучшить в банковском секторе, чтобы добавить дополнительный объем финансирования. Думаю, мы посмотрим с Центробанком, в чем причина, почему другие заявленные банки на сегодняшний день не работают со счетами эскроу», — сказал он, уточнив, что административного стимулирования банковского сектора не будет.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.