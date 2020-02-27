Минфин изменил условия инвестирования Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проекты: Министерство предложило увеличить долю ФНБ в финансировании проекта, если это будет 40% совокупного заемного финансирования за счет всех источников; также ведомство готово ввести новое условие: доля участия ФНБ не может превышать 20% общего финансирования проекта за счет всех источников, за исключением бюджетных средств или денег, привлеченных под госгарантии (займы от компаний, которые прямо или косвенно на 25% и более контролируют инициатора проекта, не учитываются), пишут «Ведомости» , ссылаясь на «Интерфакс» и свои источники.

Также Минфин предлагает закрепить предельный срок размещения средств ФНБ в проекты — 25 лет, другое условие — минимальная доходность вложений фонда на уровне ОФЗ (в соответствующей валюте и того же срока) — сохранилось, говорит один из источников.

По данным ведомства, в январе 2020 года объем средств ФНБ превысил 7,8 трлн рублей, или 6,9% ВВП, но финансирование проектов за счет ФНБ может быть отложено на год из-за сделки по покупке доли в Сбербанке правительством у ЦБ, говорили чиновники.

По словам экспертов, критерии финансирования из ФНБ все еще остаются достаточно противоречивыми и, скорее, подходят для проектов, связанных с крупным промышленным производством, возможно, на средства ФНБ смогут претендовать единичные дорожные проекты с уже согласованными условиями государственной поддержки и понятными источниками финансирования, важно также, каким будет отбор проектов и контроль за их реализацией.

Условия точно не ухудшились, поясняют эксперты, но упор на проекты с большой долей собственных средств стал еще сильнее; возможное увеличение доли ФНБ в проекте может улучшить его экономику за счет более дешевых займов, предложенная Минфином ставка привлекательна, и деньги ФНБ будут дешевле рыночных: инфраструктурные проекты сейчас привлекают финансирование по ключевой ставке ЦБ плюс 3—3,5 п. п.