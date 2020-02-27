Пенсионерам, проживающим на Севере и Дальнем Востоке, предложили вернуть право на возмещение стоимости проезда до места отдыха, пишут «Известия» . Такой законопроект, разработанный группой депутатов во главе с руководителем комитета по региональной политике Николаем Харитоновым, поддержан Минвостокразвития России.

Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, ведомство поддерживает инициативу о внесении поправок в статью 34 закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Предложение депутатов заключается в том, чтобы пенсионеры могли раз в два года получать компенсацию проезда к месту отдыха любым видом транспорта, за исключением такси. Как отметили в ведомстве, согласно законопроекту, пенсионеры смогут рассчитывать на компенсацию стоимости проезда по РФ.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, федеральный координатор проекта «Единой России» «Локомотивы роста» Денис Кравченко заявил, что на данный момент на государственном уровне ведется большая работа по созданию комфортных условий для жителей Арктической зоны и Крайнего Севера. Речь идет о 24 регионах, отнесенных к таким территориям. Предлагаемый законопроект вполне соответствует основной идее по улучшению жизни в этих краях, заявил Кравченко.

Минтруд предлагает узаконить частичную оплату проезда на отдых пенсионерам Крайнего Севера Сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.

Законопроект поддерживают и во всех оппозиционных фракциях Госдумы.

Вопрос о компенсации отдыха пенсионерам, проживающим на Севере и Дальнем Востоке, ставился неоднократно и очень давно, отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов. Вопрос поднимался во время обсуждения пенсионной реформы. Об этом активно говорили депутаты Госдумы от этих территорий. Новое правительство изменило отношение к социальной политике, проблемам населения, и поэтому законопроект уже поддержало профильное ведомство, объяснил он.