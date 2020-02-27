Банки выдали за 2019 год малому и среднему бизнесу (МСБ) кредитов на 7,24 трлн рублей — на 15% больше, чем годом ранее, отчитался ЦБ; это рекорд с 2013 года, когда их сумма была на 130 млрд рублей больше; портфель таких кредитов вырос за год на 12% до 4,28 трлн рублей, с учетом индивидуальных предпринимателей малый бизнес занял в банках 7,8 трлн рублей, пишут «Ведомости» .

Как подсчитали в компании «Эксперт РА», 80% кредитов МСБ были выданы 30 крупнейшими банками, этот их портфель вырос в прошлом году на 20% до 3,6 трлн рублей, в тройке лидеров Сбербанк (выдано 1,9 трлн рублей), ВТБ (902 млрд рублей) и Райффайзенбанк (270 млрд рублей); росту этого сегмента кредитования способствовало снижение процентных ставок и расширение программ господдержки предпринимательства: в 2019 году банки получили возможность оценивать таких заемщиков в портфелях однородных ссуд на основе внутрибанковских методик без обязательного запроса их финансовой отчетности, и часть банков воспользовалась этим.

По словам представителей кредитных организаций, в Альфа-Банке сумма кредитов МСБ, выданных в 2019-м, выросла двукратно: банк упростил процедуру кредитования на небольшие суммы; ИП и предприятия, которые обслуживаются в банке более шести месяцев, получают предодобренные кредиты. В Сбербанке портфель кредитов МСБ рос рекордными темпами и быстрее остальных сегментов, этому способствовало улучшение условий кредитования; с упрощением процедуры выдачи кредитов этому сегменту связывают рост портфеля и в Райффайзенбанке: доля онлайн-кредитов увеличилась с 10% до 85% за десять месяцев 2019 года; в МСП Банке в прошлом году выданные займы выросли на 70,9% до 84 млрд рублей благодаря государственной поддержке.