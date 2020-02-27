Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 мск индекс Мосбиржи опустился на 1,75% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 964,66 пункта. Индекс РТС снизился на 2,65% до 1 422,53.

«В среду основные европейские индексы закрылись разнонаправленно, а американские — снизились. Несмотря на это, российскому рынку удалось вырасти. Снижение азиатских рынков и нефти вновь формирует негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 985—3 050 пунктов, по индексу РТС — 1 445—1 475 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.