Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара прибавил 22 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 37. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 65,63 рубля (плюс 16 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 71,63 рубля (плюс 36 копеек).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, вероятно небольшое ослабление рубля. Прогноз по курсу доллара сохраняется на уровне 65—66 рублей и по курсу евро в 71—72 рубля.

«Частично рубль будет поддерживать слабеющий на ожиданиях снижения ставки ФРС доллар (пара евро/доллар ушла выше 1,09), но цены на нефть и общие настроения инвесторов сейчас оказывают намного большее влияние на курсообразование российской валюты», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.