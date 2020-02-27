Следственный комитет предъявил новое обвинение экс-сотруднику МВД Дмитрию Захарченко, речь идет о получении взяток в крупном и особо крупном размерах от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «1520», пишет «Коммерсант» . Бывший полковник, по данным следствия, получил от них более 1,5 млрд рублей за общее покровительство, в том числе на счет, открытый на имя Захара Хитрого.

После обвинения Захарченко дали пару часов на то, чтобы он прочитал материалы следствия, а затем ему и его адвокатам объявили о том, что расследование этого дела закончено.

Адвокат обвиняемого Юрий Новиков из коллегии «Интеллект Альянс» отметил, что следствие нарушило право его клиента на защиту, так как ему не было дано достаточно времени на ознакомление с материалами и подготовку аргументированной позиции по инкриминируемым деяниям. Новиков отметил, что Захарченко свою вину не признает. Защитники экс-полковника в ближайшее время собираются обжаловать следственные действия как незаконные и необоснованные.

Кассационный суд признал законным приговор экс-полковнику МВД Захарченко Защита просила суд отменить приговор и вынести оправдательный.

В материалах дела говорится о том, что, работая замначальника управления «Т» (топливно-энергетический комплекс) ГУЭБиПК МВД, полковник Захарченко из корыстных побуждений оказывал услуги общего покровительства председателю совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» Авшолуму Юнаеву, который через посредника в 2015—2016 годах оплатил отдых офицера на общую сумму более 800 тыс. рублей.

По другому эпизоду Захарченко получал взятки от совладельцев группы компаний «1520» Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова. На имя Захара Хитрого был открыт специальный счет, которым мог пользоваться полковник Захарченко. В 2007—2009 годах на него за общее покровительство финансистов поступило 2,8 млн евро. На данные средства Захарченко получил доход в размере 20% годовых, составивший 150 тыс. евро. По другой схеме от финансистов, как считает следствие, досталось еще 1,3 млрд рублей. Всего же коррупционные схемы принесли ему более 1,4 млрд рублей.