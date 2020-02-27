Московский Индустриальный Банк понизил ставки по вкладам в рублях и долларах.

Доходность депозита «Классический» (от 30 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) в рублях составит 5—5,25% (ранее — 5,5—5,7%), в долларах — 0,75% (вместо 0,9%), а «Вклада в будущее» (от 100 тыс. рублей) — 7,75—8% годовых (прежде — 8—8,25%). Срок депозитов — 365 дней. Дополнительные взносы не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Универсальный кошелек» (от 10 тыс. рублей, 1 тыс. долларов) оформить в рублях можно под 4,25—4,5% (ранее — под 4,75—5%), в долларах — под 0,15—0,45% (вместо 0,4—0,6%), а «Накопительный» (от 10 тыс. рублей, 100 долларов) — под 4,5—4,75% в рублях (прежде — под 5,1—5,25%) и под 0,25—0,7% годовых в долларах (вместо 0,45—0,8%). Срок депозитов — от 91 до 730 дней.

«Финансовая независимость» (от 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов на срок от 365 до 730 дней) в рублях открывается под 4,5—4,75% (ранее — под 5—5,25%), в долларах — под 0,5—0,65% годовых (вместо 0,65—0,75%).

Проценты по этим трем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. По ним возможны дополнительные взносы.