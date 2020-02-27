Чековые книжки, с помощью которых до сих пор осуществляется порядка 40% расчетов в США, — это инструмент каменного века, считает зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Мы убрали чековые книжки в общении (с клиентами. — Прим. ред.). Вернулся из Америки. Они гордятся тем, что они разработали решение искусственного интеллекта, которое читает чеки», — сказал Попов, выступая на конференции Сбербанка «ВЭД. Новые рынки».

«Кто знает, что такое чек, видел? У кого-то, может быть, есть чековая книжка здесь с собой?» — обратился он к залу.

«К счастью, у вас нет чековых книжек, потому что чековые книжки мы уничтожили для работы, в том числе и со Сбербанком. Дело в том, что чековая книжка — это был большой наш бумажный инструмент для получения наличных в наших кассах. Теперь нет чеков. В Америке 40% расчетов по-прежнему делается чеками. Вы представляете, люди в каменном веке живут! Ну что поделать. К счастью, нам удалось этот этап перескочить, и наши онлайн-решения работают гораздо эффективнее чеков», — отметил топ-менеджер крупнейшего российского банка.