Принято решение об эмиссии двух новых выпусков купонных облигаций Банка России. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регулятора.

Совокупный номинальный объем новых выпусков составит 1,4 трлн рублей, свидетельствуют материалы ЦБ.

Номинальный объем КОБР-32 и КОБР-33 составит по 700 млрд рублей. Номинал облигаций равен 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности (92 дня). Ставка купона равна ключевой ставке Банка России. Накопленный купонный доход начисляется за каждый день купонного периода по ключевой ставке, действующей в этот день.

Запланированная дата начала размещения 32-го выпуска КОБР — 14 апреля. Погашение бумаг и выплата купонного дохода должны состояться 15 июля 2020 года. Для 33-го выпуска КОБР эти даты — 12 мая и 12 августа текущего года соответственно.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита.



Начиная с августа 2017 года размещались 30 выпусков КОБР (начало размещения КОБР-31 намечено на 10 марта), первые 27 уже погашены. Сейчас в обращении находятся облигации трех выпусков более чем на 1,845 трлн рублей по номиналу.