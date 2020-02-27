РНКБ предлагает клиентам новую услугу — рефинансирование потребительских кредитов, взятых в других банках, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Рефинансирование предполагает оформление нового кредита наличными взамен действующих кредитов других банков по сниженной процентной ставке с возможностью получения дополнительных денежных средств на потребительские цели.



Максимальная сумма рефинансирования в РНКБ составляет 5 млн рублей на срок до семи лет по ставке от 10,9%.

«Теперь клиенты, у которых есть в другом банке потребительский кредит, автокредит, кредитная карта или овердрафт, могут осуществить в РНКБ их рефинансирование на более выгодных условиях, а также объединить несколько кредитов в один, благодаря чему ежемесячный платеж или общая переплата станут ниже, — говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. — При наличии действующего кредита в нашем банке его также можно рефинансировать на более выгодных условиях одновременно с кредитами других банков».

Кроме того, преимуществами новой услуги являются возможность предоставить первоначальную информацию о рефинансируемых кредитах в любом удобном виде и погашение задолженности по рефинансируемым кредитам в других банках без взимания комиссии.

Подать заявку на рефинансирование онлайн можно на официальном сайте банка. После принятия положительного решения получить одобренный кредит можно в любом отделении РНКБ.