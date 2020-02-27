Выплаты ключевому управленческому персоналу Сбербанка, связанные с регулярным вознаграждением, за 2019 год составили 4,2 млрд рублей, свидетельствуют данные опубликованной в четверг годовой отчетности банковской группы по МСФО.

«За год, закончившийся 31 декабря 2019 года, регулярное вознаграждение ключевого управленческого персонала, включая заработную плату и премии, составило 4,3 млрд рублей (за год, закончившийся 31 декабря 2018 года: 4,4 млрд рублей). Выплаты ключевому управленческому персоналу, связанные с регулярным вознаграждением, за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, составили 4,2 млрд рублей (за год, закончившийся 31 декабря 2018 года: 4,3 млрд рублей)», — говорится в документе.

Управляющие сотрудники и их родственники увеличили объем депозитов в Сбербанке до 14,4 млрд рублей Рост объема таких депозитов зафиксирован и за IV квартал, и за весь 2019 год.

В Сбербанке напоминают, что в 2015 году он также принял долгосрочную программу поощрения ключевого управленческого персонала, основанную на стоимости акций банка. Программа была создана на основе концепции риск-ориентированного вознаграждения. Она предусматривает следующие параметры:

40% переменной части годового вознаграждения отложено и будет выплачено впоследствии тремя ежегодными выплатами;

выплаты участникам программы зависят от положительных результатов деятельности банка: если его деятельность была убыточной в течение любого года из трехлетнего периода, следующего за годом, когда участники программы получили право на выплаты, то они теряют право на такое вознаграждение за тот год, в котором был зафиксирован убыток;

участник программы может быть частично или полностью лишен права на получение выплат, например в случае невыполнения должностных обязанностей (включая нарушение должностных инструкций) или увольнения по этой причине сотрудника, а также вследствие отрицательного личного вклада в результаты банка. Члены правления Сбербанка получили в 2019 году в виде вознаграждений 6,3 млрд рублей В наблюдательный совет Сбербанка входят 14 человек.

Долгосрочное вознаграждение, основанное на акциях, выплачивается денежными средствами и переоценивается на каждую отчетную дату на основании форвардной цены обыкновенных акций банка. За 2019 год размер долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях (включая переоценку остатков для отражения изменений цены на обыкновенные акции банка), составил 3 млрд рублей (за 2018 год — 1,7 млрд). Выплаты ключевому управленческому персоналу, связанные с долгосрочным вознаграждением, основанным на акциях, за 2019 год составили 2 млрд рублей (за 2018-й — 1,2 млрд).



Обязательства по выплате долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях, составили 3,8 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2019 года (2,8 млрд на 31 декабря 2018-го).