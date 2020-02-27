Общую ставку страховых взносов необходимо снизить до 20—22%, меньшее снижение бессмысленно, заявил начальник аналитического управления ФНС Валерий Засько на круглом столе ВШЭ «Роль налоговых доходов в развитии экономики. Бюджет-2020 и налоговые стимулы развития бизнеса».

Российский работодатель должен платить за сотрудника страховые взносы по ставке 30% от заработной платы. Так, 22% поступают в Пенсионный фонд, 5,1% — на обязательное медицинское страхование в ФОМС, 2,9% — на социальное страхование в ФСС.

«Снижать ее [ставку страховых взносов] на 1—2 процентных пункта смысла никакого не имеет, картину это никак кардинально не поменяет. Снижение должно быть достаточно существенным, минимум 8—10 процентных пунктов. Если с 30% [считать] — ее можно понизить до 20—22%», — сообщил Засько.

Он уточнил, что в настоящее время на 1 рубль дохода приходится примерно 40 копеек налога.

При этом в случае снижения ставки в федеральный бюджет не поступит более 1 трлн рублей, и возникает вопрос, как компенсировать эти выпадающие доходы, сказал Засько.

«Сократить расходы [бюджета] мы не можем. Возможно, каким-то образом делать это точечно, в каких-то отраслях точечно снизить [страховые взносы], а в каких-то отраслях — повысить, в каких-то высокодоходных, высокорентабельных», — добавил начальник управления ФНС.