Основные поступления от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) государство получает от граждан с невысокими доходами, пишет РБК . Уровень доходов большинства россиян «очень низкий», а отмена НДФЛ для граждан с зарплатами на уровне минимального размера оплаты труда приведет к потере бюджетной системой свыше 1 трлн рублей, сообщил начальник аналитического управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Валерий Засько на круглом столе во ВШЭ.

«Если мы введем некий необлагаемый минимум, то автоматом получим огромные выпадающие доходы, которые будут исчисляться триллионами рублей», — отметил Засько. Из-за отмены НДФЛ для граждан с зарплатой на уровне МРОТ бюджетная система недополучит порядка 1,2 трлн рублей, оценил он.

Как следует из данных ФНС, большинство (93%) работающих россиян в 2018 году получали зарплату на уровне не более 1 млн рублей в год, почти 65% населения зарабатывали от 114 тыс. до 1 млн рублей в год. Официальная зарплата 28,2% граждан не превышала 10 тыс. рублей в месяц, или около 114 тыс. рублей в год, и лишь 6,9% получали зарплату свыше 1 млн рублей в год.

В АКРА предупредили о последствиях отмены НДФЛ для бюджетов 26 регионов Больше всего могут потерять Калмыкия и регионы Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края).

«Увеличить ставку для богатых как пиар-ход было бы правильно. Но дополнительные доходы бюджета будут исчисляться максимум десятками миллиардов рублей — это копейки, что не решит никаких вопросов социальной справедливости», — подчеркнул Засько.

Преимущество единой ставки — низкая административная нагрузка на граждан, отметил он. За большинство россиян НДФЛ исчисляет и уплачивает в бюджет работодатель, поэтому «большинство даже не обращают на это внимание». При дифференцированной ставке граждане будут вынуждены самостоятельно считать налоги и заполнять декларации. Слабая налоговая дисциплина приведет к массовым доначислениям и штрафам, подчеркнул представитель ФНС.