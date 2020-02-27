После приобретения автомобиля для личных и семейных нужд граждане должны получать налоговый вычет по аналогии с имущественным вычетом при приобретении недвижимости, пишет «Российская газета» , ссылаясь на группу депутатов Госдумы от «Справедливой России». Они подготовили законопроект, предлагающий внести изменения в ст. 220 Налогового кодекса РФ.

Как говорится в проекте, размер вычета не будет превышать 10%, или 100 тыс. рублей. Соответственно, стоимость приобретаемого автомобиля не может быть больше 1 млн рублей. Вычет будет предоставляться только при покупке отечественных авто.

Предлагаемые меры позволят стимулировать спрос на отечественные автомобили и будут способствовать дальнейшему развитию рынка легковых автомобилей российского производства в стране, отмечается в пояснительной записке. Также принятие законопроекта позволит сохранить часть вложенных в покупку автомобиля средств населения.