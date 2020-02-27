В феврале ожидаемая населением инфляция в 7,9% приблизилась к минимальному значению за всю историю проведения опроса ООО «инФОМ», отмечается в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Более низкой ожидаемая инфляция (7,8%) была лишь однажды — в апреле 2018 года.



«Наблюдаемая населением инфляция незначительно увеличилась, но осталась ниже, чем в среднем в прошлом году. Респонденты чаще говорили лишь о сезонном росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги, что связано с повышением тарифов на отдельные жилищные услуги (например, взносы на капитальный ремонт), произошедшим в январе текущего года», — говорится в информационно-аналитическом материале Центробанка.

Динамика краткосрочных ценовых ожиданий предприятий была смешанной. Так, опрос PMI указывает на сохранение слабого ценового давления, в то время как мониторинг предприятий Банка России зафиксировал рост ценовых ожиданий. Представители предприятий, как и в предыдущие месяцы, называли слабый спрос и высокую конкуренцию основными факторами, сдерживающими рост цен.

Прогнозы профессиональных аналитиков на 2020 год продолжили снижаться. Ожидания инфляции, заложенные в цены инструментов финансового рынка, остались на низком уровне.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в I квартале годовая инфляция составит около 2%, в середине года она начнет возвращаться к цели. На конец 2020 года инфляция составит 3,5—4% и останется вблизи 4% в дальнейшем.

