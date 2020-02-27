Все центры занятости в России планируется модернизировать к 2025 году, сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости населения (Роструд) Михаил Иванков, выступая на Санкт-Петербургском международном форуме труда. Создание новой модели центров занятости населения запланировано путем поэтапного внедрения разработанных и утвержденных в прошлом году Минтрудом РФ единых стандартизованных требований.

«Эта работа началась в 2019 году, 16 пилотных субъектов РФ приступили к созданию этих центров занятости нового образца. По итогам года в новом формате в 16 субъектах заработали уже 20 центров занятости в новом формате, в едином совершенно динамичном бренде: «Кадровый центр — работа России», — сказал Иванков.

Он добавил, что в 2020 году в рамках проекта по модернизации деятельности центров занятости населения подключаются новые регионы, в том числе Санкт-Петербург. Проект реализуется в рамках национального проекта «Повышение производительности труда».