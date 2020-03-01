Банк Хоум Кредит с 1 марта 2020 года отменяет лимит по начислению базовых баллов «Польза», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Новые условия действуют для держателей дебетовых карт банка (кроме карты «Польза Travel») и кредитных карт с «Пользой» (кроме кредитных карт Platinum, а также карт, оформленных в рамках зарплатного бизнеса).



Таким образом, клиенты смогут получать 1% кешбэка за любые покупки и возвращать их на карту. Кешбэк начисляется баллами «Польза», которые легко конвертировать в рубли в личном кабинете участника программы по курсу 1 балл равен 1 рублю.

«В ноябре 2019 года мы обновили очередной исторический максимум: число бонусных баллов, начисленных клиентам программы лояльности «Польза» за все время ее работы, превысило 3 миллиарда. Мы уверены, что отмена лимита на начисление базовых баллов сделает использование карт с «Пользой» еще более выгодным для клиентов и они смогут заработать еще больше кешбэка на привычных покупках», — комментирует руководитель направления программ лояльности Банка Хоум Кредит Ирина Шаповалова.