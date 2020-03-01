Семьи остаются главными покупателями квартир в России — на них в прошлом году пришлось более половины (57%) всех выданных ипотечных кредитов. Остальные 43% квартир покупают не состоящие в браке люди. При этом особенность федерального рынка ипотечного кредитования заключается в том, что женщины в два раза «смелее» мужчин берут ипотеку в одиночку. Эти и другие данные получили аналитики Россельхозбанка, изучив собственную статистику ипотечного кредитования.

Спустя год, впрочем, доля мужчин увеличилась на 1 процентный пункт и достигла 15%, а женщин, наоборот, снизилась на 1 п. п., до 28%.



Средний размер ипотечного кредита на покупку квартиры в России за год вырос на 22,1% и достиг 2,26 млн рублей. Среди всех регионов страны размер кредита снизился только в Ивановской и Калужской областях, а также в Адыгее. В подавляющем большинстве регионов размер кредита — меньше среднероссийского, минимум отмечен в Республике Марий Эл — 1,12 млн рублей. Выше всего он в Москве — 4,39 млн рублей. При этом более 40% тех, кто берет ипотечный заем, не состоят в браке, а средний возраст заемщиков снизился на год.



Как замечают аналитики, семьи закономерно нуждаются в более просторном и, следовательно, более дорогом жилье, и этот сегмент клиентов отличается самым большим средним размером ипотечного кредита — 2,38 млн рублей. Мужчины, которые реже женщин берут ипотеку, при этом готовы выплачивать более дорогой кредит — в среднем 2,26 млн рублей и 2,01 млн рублей соответственно.

В целом россияне в прошлом году занимали 2,26 млн рублей, что на 22,1% выше, чем годом ранее (1,85 млн рублей).

Средний возраст заемщиков практически не изменился и по-прежнему составляет 37—38 лет.

«Анализ активности клиентов показал, что пик по числу сделок за 2019 год пришелся на декабрь, когда было оформлено 13% всех сделок за 12 месяцев. Это отразило зависимость спроса на кредиты от поведения ипотечных ставок: к концу года они достигли минимума и составили от 8% годовых по стандартным программам банка и от 4,7% годовых по программам с господдержкой», — прокомментировала динамику сделок директор департамента розничного бизнеса Россельхозбанка Ольга Шведова.

За год средний размер ипотечного займа снизился только в трех региональных филиалах Россельхозбанка: Ивановском — на 5%, до 1,59 млн рублей, Калужском — на 1,8%, до 1,77 млн рублей и Адыгейском — на 0,4%, до 1,45 млн рублей. В остальных — зафиксирован рост.