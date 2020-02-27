Московская биржа планирует 2 марта начать тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций, а в конце мая запустить торги на вечерней сессии, говорится в сообщении торговой площадки.

«2 марта 2020 года Московская биржа начинает тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций, запуск которой запланирован на конец мая 2020 года. Вечерняя сессия повысит доступность российского финансового рынка для всех групп инвесторов и предоставит дополнительные возможности для реализации торговых стратегий, включая хеджирование и арбитраж со срочным и валютным рынками, а также с международными площадками», — говорится в релизе.

Вечерние торги акциями будут проводиться с 19:00 до 23:50 мск. На начальном этапе будут доступны 25 наиболее ликвидных акций из состава индекса Мосбиржи, а до конца года в список торгуемых инструментов войдут все акции из индекса (39 акций).



В вечернее время торги будут проводиться в основном режиме Т+2, будут доступны переговорные сделки с центральным контрагентом и режим неполных лотов. Операции РЕПО в период вечерней сессии проводиться не будут.