Группа компаний Eqvanta начала выдавать займы юридическим лицам — субъектам малого и среднего бизнеса. Новая линейка продуктов предназначена для того, чтобы помочь заемщикам исполнять контрактные обязательства, поясняется в релизе группы.

Основной продукт «Бизнес Займа» (под таким брендом запущен новый проект) — кредит на исполнение контракта. Данный тип целевого займа предусматривает выдачу денег компании, выигравшей тендер у госзаказчика. Кредит на исполнение контракта можно получить в сумме до 5 млн рублей на срок от трех до шести месяцев без залога. Стандартная ставка составляет 3,8% в месяц. Перевод средств осуществляется на расчетный счет клиента. «То есть это «живые» деньги, которые сразу можно тратить на любые нужды, связанные с исполнением госконтракта: купить необходимые для исполнения товары, технику, сырье, оплатить работу наемных специалистов и тому подобное», — поясняют в Eqvanta.

Кроме того, предлагаются займы на обеспечение заявки для участия в тендере: сумма может составлять до 1,7 млн рублей, ставка равна 3,5% в месяц.



Услугу оказывает микрофинансовая компания «Быстроденьги». Для получения решения по заявке субъекту МСБ на начальном этапе требуется минимальный пакет документов, их подача доступна в электронной форме. Первичная оценка занимает один день. В рамках подготовки к сделке клиент собирает и подписывает необходимые документы, после чего деньги перечисляются на его расчетный счет. Географически новый бизнес сосредоточен в тех регионах, где есть офисы «Быстроденег», и если у клиента нет усиленной квалифицированной электронной подписи, он также может приехать в любой из офисов и подписать все необходимые документы на месте.

