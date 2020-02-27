Пенсионный фонд России будет назначать пенсии по инвалидности в беззаявительном порядке с 1 июля 2021 года, соответствующие данные будут поступать в ПФР из бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ). Об этом в четверг сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании Общественного совета при Минтруде.

«Первый шаг, который мы предприняли, — подготовили данный законопроект. Он нам позволит назначать пенсию инвалидам, обратившимся в МСЭ. Мы сейчас смотрим, что это будет с 1 июля 2021 года в проактивном режиме. Мы эту систему сейчас будем пилотировать, и с 2021 года люди будут обращаться в МСЭ, МСЭ будут передавать соответствующие сведения в Пенсионный фонд, и фонд будет автоматически назначать пенсию без необходимости личного заявления гражданина», — сказал он.

Как пояснили в Минтруде, это позволит людям с инвалидностью не обращаться за назначением пенсии, такое решение будет автоматически выноситься ПФР на основании сведений об инвалидности в Федеральном реестре инвалидов.

«Заявление о доставке пенсии будет приниматься органом медико-социальной экспертизы и передаваться в ПФР на исполнение также без участия гражданина», — добавили в ведомстве.