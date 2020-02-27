Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала Минздрав создавать условия, чтобы гражданин сам выбирал, куда ему идти с полисом ОМС — в государственную или коммерческую структуру.

«Без конкурентной среды в сфере здравоохранения не будет расти качество (оказания услуг). Отпустите граждан, не регулируйте, гражданин сам пойдет туда, где он получит качественную помощь, и все неэффективные места сами по себе умрут. А вы хотите всех по чуть-чуть поддерживать — и плохеньких, и средних, кашу манную размазать по тарелке, а эффективность здравоохранения не растет», — сказала Матвиенко в четверг на заседании оргкомитета IV Форума социнноваций регионов, обращаясь к главе ведомства Михаилу Мурашко.

Спикер привела в пример случай с частной клиникой в Москве. По ее словам, медучреждение имеет необходимые мощности и готово оказывать услуги по полису ОМС, но для них лимитировано количество пациентов.



По мнению сенатора, должен быть баланс между государственными и частными клиниками. Но при этом «гражданин с полисом ОМС, за который он сам платит, должен иметь альтернативу — пойти в частную или государственную клинику», отметила парламентарий.

«Финансовое рабство, медицинское рабство давно закончилось. Пусть сам гражданин выбирает врача и тем самым подтверждает, что это хорошая поликлиника или больница», — отметила Матвиенко. При этом нужен жесткий контроль за работой частных клиник.

В свою очередь Мурашко отметил, что «30% организаций, работающих в ОМС, — частные». При этом он полагает, что формат лицензирования частных клиник следует уточнить.