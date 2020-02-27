Ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка семьям с низкими доходами не должны учитываться при обращении за назначением этих выплат на следующий год, сообщили в пресс-службе Минтруда.

В министерстве уточнили, что в связи с поступающими вопросами граждан из-за отказа в назначении ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка Минтруд направил в регионы письмо с разъяснениями порядка расчета среднедушевого дохода семьи для назначения органами социальной защиты таких выплат.

«В нем четко указано, что цель осуществления ежемесячной выплаты — повышение уровня дохода семьи. Поэтому те ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка, которые семья получала в течение предшествующего года, не учитываются в ее доходе при обращении за назначением этих выплат на следующий год», — говорится в сообщении.

Добавляется, что при возникновении вопросов и жалоб граждане могут оперативно отправить обращение в общественную приемную министерства.

Ежемесячные выплаты полагаются семьям с детьми до трех лет, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.