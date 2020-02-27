Сбербанк относится к инициативе регулятора повысить надбавки крупнейшим системно значимым банкам отрицательно, заявил зампред правления Сбербанка Александр Морозов в ходе телефонной конференции.

«На сегодняшний день регулирование со стороны Центрального банка как по уровню достаточности капитала, так и по риск-весам, которые применяет Центральный банк к разного рода активам, является самым жестким регулированием в мире», — сказал зампред правления Сбербанка Александр Морозов.

Директор департамента интегрированного риск-менеджмента Алексей Богатов отметил, что у Сбербанка та же позиция, которую накануне высказали в ВТБ. «Мы считаем, что наша совместная позиция будет принята во внимание Центральным банком», — отметил он.

Напомним, в конце января Банк России предложил ввести дифференцированный подход к определению надбавки к капиталу за системную значимость. Сейчас для всех 11 банков надбавка составляет 1%. ЦБ предложил разделить крупнейшие банки на пять корзин в зависимости от размера и объема привлеченных средств. Для кредитных организаций с долей на рынке от 1% до 10% надбавка сохранится на текущем уровне. Для банков с большей долей надбавка должна увеличиться. Речь шла о Сбербанке и ВТБ, для которых надбавка может быть увеличена до 2,5% и 1,5% соответственно.



ВТБ выступил против роста надбавок за системную значимость Для Сбербанка и ВТБ надбавка может быть увеличена до 2,5% и 1,5% соответственно.

Против такой инициативы уже высказался ВТБ. По словам члена правления банка Дмитрия Пьянова, у банка два аргумента: регулирование со стороны ЦБ уже самое жесткое в мире, а новые надбавки выведут Сбербанк и ВТБ «в лигу глобально системно значимых банков, коими они не являются».