«ВКонтакте» представляет новую платформу для e-commerce, сообщает пресс-служба кредитной организации. Первый этап изменений — запуск «Магазина 2.0».

«Все инструменты, которые нужны для организации продаж в VK, теперь собраны вместе — чтобы настроить магазин в своем сообществе, больше не придется подключать разные функции по отдельности. Появились и новые возможности: свойства товаров, удобное отслеживание статуса заказа, быстрый доступ к поддержке», — говорится в релизе.

Чтобы организовать продажи в VK, теперь достаточно включить «Магазин» в настройках. Администраторы увидят этот раздел в меню сообщества — здесь и доступны все возможности. Например, продавцы могут указывать свойства товара: цвет, материал, размер и другие характеристики. Все варианты будут отображаться в одной карточке — больше не придется искать нужное, пролистывая весь ассортимент. Также прямо из карточки можно написать продавцу, открыть его мини-приложение или форму сбора заявок, перейти на внешний сайт или добавить товар в корзину.

Когда пользователь оформит заказ, сообщество сможет написать ему — например, чтобы уточнить детали или договориться об оплате и доставке. Функция доступна при включенных сообщениях сообщества.

У тех, кто приобретет товар в обновленном «Магазине», появится раздел «Заказы» — он доступен в мобильном приложении VK и в десктопной версии «ВКонтакте». Здесь можно просматривать историю покупок из разных магазинов и следить за статусом заказа — если он изменится, придет уведомление.

Обновленный «Магазин» подойдет как микробизнесу, так и крупным игрокам на рынке электронной коммерции, отмечает директор по электронной коммерции «ВКонтакте» Ирина Денежкина. «В одном окне доступны все настройки: от оформления витрины и управления свойствами товаров до выбора валюты и региона доставки. При этом в нововведении мы учли разные подходы предпринимателей к онлайн-продажам, включая тех, у кого есть сайты — все они смогут решить свои задачи, парой кликов создав полноценную площадку для ведения бизнеса «ВКонтакте», — пояснила она.



Это только часть из нововведений, которые планирует запустить в этом году команда «ВКонтакте». Сейчас обновление доступно для новых сообществ и тех, кто ранее не подключал приложение «Магазин». В этом году все магазины сообществ «ВКонтакте» будут переведены в обновленную форму и при этом полностью сохранят созданные товары, добавила Денежкина.