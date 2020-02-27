Международный валютный фонд (МВФ) готовится понизить свой прогноз роста мировой экономики из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джерри Райс.

«Мы, судя по всему, понизим наши прогнозы по росту в мире в апрельском обзоре мировой экономики», — сказал он. «У меня сегодня нет для вас новых цифр, но очевидно, что вирус повлияет на рост. Многое зависит от темпов восстановления в Китае и других странах», — добавил Райс.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что считает целесообразным готовиться к неблагоприятному сценарию развития событий и не ожидать скорой ликвидации последствий распространения нового коронавируса для мировой экономики.

Фонд в январе прогнозировал повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем.