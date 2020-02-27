Евросоюз запускает процесс совместного мониторинга экономического влияния ситуации с коронавирусом на государства — члены сообщества, заявил в Брюсселе комиссар ЕК по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.



«Мы запускаем процесс со всеми государствами-членами совместного мониторинга ситуации, который нам в реальном времени позволит собирать данные по ситуации по всем государствам ЕС», — сказал еврокомиссар.

По его словам, это необходимо, чтобы понять степень негативных последствий от вспышки заболевания. «Это позволит нам иметь четкое понимание. Если будет такая необходимость, мы соберемся еще раз через месяц или позже», — добавил Бретон.