Список социально значимых отечественных интернет-ресурсов, доступ к которым будет предоставляться бесплатно, подготовят в течение месяца, сообщил журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.



«Где-то в течение месяца он появится, но он точно будет включать востребованные ресурсы и не будет ограничен госсайтами», — сказал Шадаев.

15 января президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил подготовить проект «Доступный Интернет» — то есть по всей стране обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

​​Путин поручил запустить «Доступный Интернет» к лету Об этом говорится в перечне поручений российского лидера.

Доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти станет бесплатным с 1 марта 2020 года, заявляли в Минкомсвязи.

При этом 26 февраля глава «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил, что компания пока не получила соответствующий список сайтов. Отвечая на вопрос о готовности «Ростелекома» обеспечить бесплатный доступ с 1 марта, Осеевский сказал, что в компании ждут решения правительства.