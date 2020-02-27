Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 19 февраля признала корпорацию Google LLC виновной в нарушении требований закона «О рекламе». На сайте поисковой системы компания, не имевшая необходимой лицензии, предлагала выгодно инвестировать деньги, сообщается на сайте ведомства.

«Реклама компании AB Innovations Ltd., распространявшаяся на сайте www.google.com в августе 2019 года, сообщала о доходе от инвестиций и содержала гиперссылку для перехода на ее сайт», — говорится в сообщении ведомства.



В ФАС с претензиями к этому сообщению обратились представители Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. По их информации, у компании AB Innovations Ltd. отсутствовала лицензия на осуществление финансовой деятельности. На этом основании комиссия ФАС России подтвердила факт нарушения закона «О рекламе».



Google LLC как рекламораспространителю выдано предписание об устранении нарушения, материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном правонарушении. Компании грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей в соответствии с КоАП РФ.