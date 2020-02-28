Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по начисленной доходности на счета клиентов проиграли показателю расширенного портфеля, в котором находятся деньги «молчунов», оставшихся в Пенсионном фонде России (ПФР), пишет «Коммерсант» . Так, средневзвешенная доходность НПФ, разнесенная по счетам 37,1 млн клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), в 2019 году составила 8,2% годовых. Этот результат оказался ниже, чем перечисления ПФР по счетам почти 40 млн «молчунов» — 8,6% годовых.

Вместе с тем лишь пять НПФ показали результат хуже более чем на 1 процентный пункт (п. п.), чем по расширенному портфелю государственной УК. Шесть фондов сработали на уровне ВЭБа. Большинство НПФ превзошли показатели госуправляющего и разнесли по счетам клиентов более 9% годовых.

На средневзвешенных показателях НПФ негативно сказались результаты расчистки портфелей ряда фондов. Также на разнесенные по счетам клиентов доходы оказали значительное влияние и вознаграждения фондов. По оценке издания, большинство из них полностью выбирают и переменную часть вознаграждения (success fee) в 15% от полученного инвестдохода, и постоянную часть (management fee) в 0,75% от величины пенсионных накоплений.

«ВЭБ.РФ»: доходность пенсионных накоплений «молчунов» в несколько раз превысила инфляцию По итогам 2019 года распределенная на счета будущих пенсионеров доходность составила 8,63% по расширенному портфелю ВЭБа и 12,08% по портфелю госбумаг.

По мнению экспертов, в этом году за счет большей доходности и, соответственно, увеличения success fee вознаграждение у частных фондов будет еще больше. НПФ могут взимать вознаграждение по максимуму, так как ОПС не является конкурентным продуктом. Также с прошлого года большинство НПФ являются коммерческими предприятиями, приносящими акционерам прибыль за счет дивидендов, отмечают эксперты.