Курс доллара может прийти к уровню 60 рублей к концу этого года. Такой прогноз содержится в презентации группы Lombard Odier «Глобальные инвестиционные перспективы: наше видение мира и как с его помощью добиться успеха».

В «инвестиционных утверждениях на 2020 год» говорится, в частности, об ослаблении доллара, укреплении фунта стерлингов в связи с выходом Великобритании из ЕС, а также потенциале небольшого роста курсов валют развивающихся рынков. «Мы отдаем предпочтение российскому рублю, малайзийскому ринггиту, мексиканскому песо и новому перуанскому солю (самой недооцененной валюте). Стабилизация в торговле и существенное смягчение монетарной политики на развивающихся рынках будут способствовать восстановлению темпов роста», — указано в презентации.

По мнению авторов, стабильный прогноз цен на нефть имеет поддерживающий эффект для курса рубля.

Прогноз Lombard Odier по цене на нефть Brent на конец года — 60 долларов за баррель. «После нескольких лет с высоким спросом ожидается его ослабление, но ОПЕК+ эффективно управляет предложением, чтобы сохранять рынок нефти в состоянии, близком к равновесию (особенно Россия и Саудовская Аравия выступают в качестве «центрального банка» для нефти)», — рассуждают эксперты.



СМИ: Саудовская Аравия настаивает на существенном сокращении добычи нефти по сделке ОПЕК+ Речь идет о сокращении дополнительно на 1 млн баррелей в сутки, узнала FT.

Прогноз курса доллара США к рублю на конец года — 60 рублей. При этом отмечается, что «привлекательные стратегии carry trade (несмотря на недавнее смягчение монетарной политики), заслуживающий доверия Центральный банк и высокая платежеспособность (профицит платежного баланса плюс валютные резервы) лишь частично компенсируют влияние зависимости экономики от цен на энергоносители, международных санкций и слабого демографического профиля».