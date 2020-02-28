Онлайн-продажи через мессенджер Telegram составили 1,1 млрд рублей в 2019 году, что почти в три раза больше, чем в 2018-м, пишет РБК , ссылаясь на аналитиков рекламной сети Admitad.

Продажи онлайн-игроков через традиционные онлайн-каналы (кешбэк-сервисы, купонные сайты, агрегаторы, программы лояльности), за исключением контекстной рекламы, в Admitad оценили в 86,4 млрд рублей, через новые медиаканалы, среди которых блоги, социальные сети, мессенджеры и видеосервис YouTube, — в 8,3 млрд рублей.

Согласно измерениям Mediascope, во втором полугодии 2019 года Telegram по популярности занимал только третью строчку с 20,2 млн человек, наибольшая ежемесячная аудитория на мобильных устройствах и десктопах была у WhatsApp — 66,7 млн человек старше 12 лет, на втором месте был Viber с 36 млн человек.

Мессенджеры WhatsApp и Viber не являются востребованным местом продаж, это прежде всего коммуникационные сервисы, уточняют в Admitad.