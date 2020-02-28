Российская валюта слабеет к доллару и евро в начале торговой сессии пятницы, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара расчетами «завтра» повысился на 75 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени прибавил 95 копеек. На 10:10 мск курс доллара вырос на 86 копеек и составил 66,87 рубля, а евро подорожал до 73,55 рубля (плюс 1,01 рубля).

Как комментировала перед открытием торгов заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, в пятницу утром российский рубль, перед тем как вырасти, продолжит движение вниз, в том числе сегодня на открытии торгов. Эксперты повысили прогноз по курсу доллара до 65,5—66,5 рубля, а прогноз по курсу евро — до 72—73 рублей.

«Нет никаких шансов сегодня в первой половине дня и у рубля. Валютные торги сегодня откроются по котировкам чуть ниже 67 рублей за доллар. Здесь находится сопротивление росту пары доллар/рубль, и можно было бы ожидать как минимум торможения обесценивания российской валюты. Но, как мы уже отмечали, сейчас технические уровни пробиваются без особых задержек», — пояснял аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.