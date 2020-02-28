Банк «Уралсиб» предлагает вклад «Высота». Депозит открывается на 181, 367 или 732 дня. Процентные ставки составляют 5%, 5,5% и 5,8% годовых соответственно. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Процентная ставка по вкладу может быть увеличена на 0,5 п. п. при предъявлении клиентом: заявки на приобретение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО «УК «Уралсиб», договора полиса инвестиционного или накопительного страхования жизни, договора доверительного управления индивидуального инвестиционного счета.