Число преступлений, совершенных в России с помощью информационных технологий, выросло в январе на 75,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ приводит РИА Новости.

«За январь 2020 года правоохранительными органами РФ зарегистрировано 28,14 тыс. (плюс 75,2%) преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации», — говорится в сообщении.

Из общего числа предварительно расследовано 6,15 тыс. преступлений, что на 51,7% больше уровня 2019 года.

В феврале МВД России сообщило, что в структуре ведомства появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями.

Глава ведомства Владимир Колокольцев на расширенной коллегии 26 февраля отметил, что, «учитывая масштабы распространения киберпреступлений, разнообразие схем и методов их совершения, отсутствие единого алгоритма раскрытия, добиться кардинального улучшения невозможно», так как новые подразделения необходимо обеспечивать не только кадрами, но и современными технологиями.



По информации МВД, в 2019 году было зарегистрировано 294,4 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.