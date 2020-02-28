Связь-Банк понизил ставки по вкладам в долларах.

Депозит «Максимальный доход» (на 91, 181, 367, 730 дней) оформляется под 0,1—0,85% годовых (вместо 0,1—1,25%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный доход» (на 91, 181 и 367 дней) открывается под 0,4—0,85% (ранее — под 0,7—1,24%), «Пополняемый доход» (на 181, 367, 730 дней) — под 0,1—0,8% (до этого — под 0,1—1,2%), а «Управляемый доход» (на 181, 367, 730 дней) — под 0,1—0,7% годовых (прежде — под 0,1—1,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма для всех вкладов — 500 долларов.

Доходность депозита «Коллекция Классик» (на 91, 181, 367, 730 дней) составит 0,1—1,2% годовых (ранее — 0,1—1,5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Коллекция Элит» (на 181, 367, 730 дней) открывается под 0,1—1,19% годовых (вместо 0,1—1,45%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Коллекция Люкс» (на 181, 367, 730 дней) оформляется под 0,1—0,8% годовых (прежде — под 0,1—1,3%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Минимальная сумма для вкладов «Коллекция Классик», «Коллекция Элит» и «Коллекция Люкс» составляет 50 тыс. долларов.

Пополнять можно депозиты «Управляемый доход», «Пополняемый доход» и «Коллекция Люкс».