Продажи российского золота за рубеж увеличились в 2019 году в восемь раз, до 5,74 млрд долларов, и почти весь объем был вывезен в Великобританию, пишет РБК .

Так, Россия в минувшем году рекордно, более чем в 12 раз в стоимостном выражении, нарастила экспорт золота в Британию — до 5,33 млрд долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы, которые изучило информагентство. Это на треть больше, чем Россия продала золота во все страны мира за предыдущие три года.

Для сравнения: в 2018 году Великобритания купила у России золота лишь на 433 млн долларов, в 2017 году — на 1,1 млрд.

В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз — с 10,4 тонны до 113,5 тонны.

Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС. Если ориентироваться на лондонский стандарт (слиток весом около 12,5 кг), Россия поставила в Британию в прошлом году не менее 9 тыс. слитков.

На поставки в Великобританию приходится 93% от всего экспорта российского золота в 2019 году; 12 других стран, включая Казахстан и Швейцарию, закупили его всего на 409 млн долларов.

Золото стало крупнейшей статьей российского товарного экспорта в Великобританию — более существенной, чем экспорт нефти и нефтепродуктов (в сумме около 3,4 млрд долларов). Помимо золота Россия также увеличила экспорт в Британию платины (в два раза, до 936 млн долларов) и серебра (в 2,5 раза, до 100 млн).

В своем отчете за 2019 год Всемирный совет по золоту (WGC) отмечал, что базирующиеся в Великобритании фонды закупили золота на 4,1 млрд долларов на фоне опасений по поводу Brexit (официально выход Британии из Евросоюза состоялся в конце января 2020 года). По словам директора WGC по взаимодействию с членами совета и рынками Джона Маллигана, в целом масштабы притока золота в Соединенное Королевство, скорее всего, отражают глобальные тренды спроса на золото и традиционную роль страны как центра торговли золотом и его хранения.

Британская таможенная статистика подтверждает резко увеличившиеся поставки российского золота. За весь 2019 год Великобритания импортировала золота из России на 4,14 млрд фунтов, или около 5,3 млрд долларов, что почти точно соответствует данным ФТС. При этом у Великобритании есть еще одна статистика, основанная не на физическом перемещении товара через таможенную границу страны, а на переходе права собственности на товар к британским резидентам. Согласно этим данным, публикуемым Управлением национальной статистики (ONS), закупки российского золота британскими резидентами в 2019 году составили не более 368 млн фунтов. Как уточнили РБК в ONS, такие значительные расхождения с данными российской ФТС могут объясняться тем, что металл поставлялся на территорию Великобритании, но приобретали его нерезиденты.

Среди других относительно крупных покупателей российского золота — Казахстан (в прошлом году увеличил закупки в 28 раз, до 247 млн долларов), Швейцария (133 млн), Китай (21 млн). При этом в 2016—2017 годах (более ранних данных в базе ФТС нет) лидировала по импорту золота из России Швейцария.

Запасы золота в российских банках превысили 92 тонны Основными держателями золота по итогам года стали ВТБ и Сбербанк.

Профессор финансов РЭШ Олег Шибанов связывает резкий рост экспорта золота из России с дисконтом, установленным Центробанком для покупки драгметалла. На это ранее обращало внимание агентство Reuters. Скидка была установлена в мае 2019 года «в целях выравнивания ценовых условий продажи золота Банку России с условиями его продажи на экспорт» и возрастала ежемесячно. Маллиган из Всемирного совета по золоту согласен, что шаги Банка России стали дополнительным фактором, стимулирующим экспорт золота из России.

Сбербанк наряду с остальными банками экспортировал в прошлом году золото «ввиду изменения закупочной политики Банка России», сообщили РБК в пресс-службе банка. В основном покупателями были британские банки. «В рамках долгосрочных договоров купли-продажи драгоценных металлов у недропользователей банки совершают операции хеджирования, одним из элементов которых является вывоз (экспорт) металла», — рассказали в пресс-службе.



Банк «Открытие» направил на экспорт существенную часть золота, приобретенного у клиентов в 2019 году, сообщил РБК начальник управления операций с товарными активами и продуктами фондирования Алексей Зайцев. «Экспорт был в основном в Великобританию, так как там расположены банки, в которые осуществлялась продажа металла», — уточнил он. Совкомбанк в прошлом году поставлял на экспорт золото в слитках в Швейцарию и Великобританию, говорит руководитель департамента по операциям с драгоценными металлами Елена Магера.