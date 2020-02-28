Газпромбанк снизил ставки по ряду ипотечных программ. Как уточнили в банке, процентные ставки зависят от суммы кредита, размера первоначального взноса и региона, в котором приобретается жилье.

Так, ставки по предложению «Новоселы» составляют теперь 7,5—9,5% (прежде — 7,7—9,8% годовых).



Как разъясняют в ГПБ, по минимальной ставке 7,5% годовых в рамках программы «Новоселы» можно оформить ипотечный кредит с первоначальным взносом не менее 30% в сумме от 10 млн рублей на квартиры и таунхаусы, расположенные в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и от 5 млн рублей — на квартиры и таунхаусы в остальных регионах России. Если первоначальный взнос ниже 30%, но соблюдены остальные условия, будет применяться процентная ставка от 7,8% годовых.

При приобретении заемщиком недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области с суммой кредита от 6 млн до 10 млн рублей ставка составляет от 8,2% годовых, а с суммой кредита до 6 млн рублей — от 8,7%.

В остальных регионах России для заемщиков, запрашивающих от 3 млн до 5 млн рублей, действует процентная ставка от 8,2%, а для тех, кто берет менее 3 млн рублей, — от 8,7% годовых.

Все ставки, кроме минимальной в 7,5% годовых, распространяются на покупку апартаментов. Условия действуют при оформлении личного страхования заемщика, а также если клиент обслуживается в рамках зарплатного проекта или приобретает недвижимость у партнера Газпромбанка.

Базовая ставка по рефинансированию ипотечных кредитов в Газпромбанке снижена на 0,3 п. п. — до 8,1% годовых.



Кроме того, улучшены условия по льготной ипотеке, субсидируемой государством. Так, на 0,4 п. п., до 8,1% годовых, уменьшена процентная ставка по «Военной ипотеке».



Сумма ипотечного кредита в Газпромбанке может достигать 60 млн рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти и 45 млн рублей в иных регионах. Максимальный срок кредитования составляет 30 лет. Минимальный первоначальный взнос из собственных средств заемщика в зависимости от программы составляет 10% от стоимости жилья.

«При отказе заемщика от личного страхования итоговая ставка будет выше на 1 процентный пункт», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

