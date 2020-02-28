Нынешний уровень ставок по ипотеке является очень высоким для граждан, правительство старается сделать все возможное для его снижения, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством Совета Федерации.

«Мы разделяем необходимость снижать ставку [по ипотеке], это очевидно, и увеличивать объемы кредитования», — сказал глава Кабмина.

Он отметил, что сейчас средняя ставка по ипотечным кредитам по стране составляет 9%, однако в этом показателе учитываются и льготные варианты — дальневосточная, семейная ипотека и так далее. «Все равно в среднем это очень высокая цена для людей, и мы стараемся максимально сейчас сделать те действия, которые возможно [сделать в этой сфере]», — подчеркнул Мишустин.