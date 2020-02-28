Вопросы снижения трудовых налогов сейчас рассматриваются. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации, передает ТАСС.

При этом глава правительства подчеркнул, что в этой сфере нужен аккуратный и взвешенный подход.



«Что касается вопросов страховых сборов: без сомнения, вопросы, связанные со снижением налогов на труд, рассматриваются. Здесь надо быть аккуратными и взвешивать ситуацию, потому что, как вы понимаете, любое снижение — это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду. И здесь нужно подойти аккуратно», — сказал премьер-министр.

Он также пообещал изучить соответствующие предложения сенаторов. «Мы все ваши предложения изучим и поделимся тем, как мы думаем продолжить эту работу, а особенно для субъектов малого предпринимательства», — добавил Мишустин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в стране «запредельной». По его словам, Минфин ищет решения.

