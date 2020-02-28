Программа по переобучению граждан предпенсионного возраста в России была перевыполнена в 2019 году почти в два раза: за год переобучение прошли более 140 тыс. человек при запланированных 75 тыс., сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе рабочего визита в Калугу.

«Мы практически в два раза перевыполнили программу по итогам 2019 года, мы по повышению квалификации людей предпенсионного возраста — сейчас это порог от 50 лет и старше — переобучили более 140 тысяч граждан», — сказал он, уточнив, что 25 тыс. из них прошли переобучение по стандартам WorldSkills.

Минтруд назвал размер новой индексации пенсий Индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший 2019 год.

В 2019 году начался переходный период повышения пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин к 2028 году. Граждане предпенсионного возраста могут бесплатно за счет государства повысить свою квалификацию. На это из федерального бюджета было выделено в 2019 году 5 млрд рублей. В рамках нацпроекта «Демография» в прошлом году планировалось переобучить 75 тыс. предпенсионеров, из них 35 тыс. — по стандартам WorldSkills.