Агентство по страхованию вкладов 28 февраля перечислило Банку России 34 млрд рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии. Об этом сообщается на сайте АСВ.

С учетом этого перечисления агентство в общей сложности направило на погашение кредита, полученного от регулятора, 292 млрд рублей. Остаток задолженности АСВ составляет 550 млрд рублей.

В 2015—2017 годах Банк России предоставил агентству кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ был получен 23 октября 2017 года. В конце 2017-го размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.



В общей сложности в рамках заключенного с Банком России договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 трлн рублей АСВ получило 842 млрд рублей. Данные денежные средства были полностью направлены на выплату страхового возмещения вкладчикам.