Комиссия Общественной палаты России по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций выступает за деанонимизацию пользователей Интернета. Об этом сообщил журналистам в пятницу председатель комиссии Александр Малькевич, передает ТАСС.

«Мы выступаем за то, чтобы была зафиксирована в идеале привязка либо к IP-адресу, либо к сим-карте, чтобы вообще все пользователи в Интернете были неанонимны. Мы видим, что детские суициды, ложные сообщения, которые вызывают панику и тревогу, клеветническая информация идут с анонимных аккаунтов», — сказал Малькевич, уточнив, что соответствующие рекомендации будут направлены в Госдуму.



Отвечая на вопрос, коснется ли деанонимизация авторов Telegram-каналов, Малькевич подчеркнул, что «это более сложная история». По его словам, пока комиссия планирует идти пошагово и сконцентрироваться на социальных сетях. При этом он отметил, что необходимо внедрить механизмы саморегулирования соцсетей, чтобы они сами фильтровали запрещенную информацию. Как объяснил Малькевич, полная блокировка страниц и удаление постов в соцсетях пока представляются «излишне жесткой мерой».