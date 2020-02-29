• Борьба банков за качественных заемщиков усиливается. Все больше и больше кредитных организаций начинают предлагать различные «плюшки», льготы и преференции для хорошо зарекомендовавших себя клиентов. О том, как банки заманивают заемщиков скидками и кешбэком, рассказываем здесь.

• Эпидемия коронавируса привела к остановке китайских предприятий. Миллионы людей временно оказались без работы. Может ли это привести к дефициту товаров в России и как на это отреагируют цены, разбираемся в публикации «Болеют все».

• Попали в ДТП и рассчитываете, что страховщик оплатит ремонт? А можно еще попросить у него компенсацию за утрату товарной стоимости автомобиля. Разбираем, в каких случаях она положена, в рубрике #оденьгахпросто.

• Совфед одобрил закон о расширении программы материнского капитала. Кто получит выплату на первенца и на что можно будет рассчитывать при рождении второго или третьего ребенка, выясняем в материале «Малыш на полмиллиона».

• Появление новых компаний на бирже всегда пользуется вниманием инвесторов. Риски высоки, но и доход в случае успеха может составить десятки процентов. О том, стоит или нет покупать акции во время IPO, читайте в материале «Кто на новенького?».