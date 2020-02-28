Наблюдательный совет Мосбиржи 28 февраля 2020 года вынес на рассмотрение годового собрания акционеров вопрос о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ). Об этом говорится в сообщении биржи на сервере раскрытия информации.

Так, по вопросу повестки дня «О рекомендациях по прекращению участия ПАО «Московская биржа» в Ассоциации российских банков» запланировано вынести на рассмотрение проводимого в 2020 году годового общего собрания акционеров Мосбиржи вопрос «Прекращение участия ПАО «Московская биржа» в Ассоциации российских банков», говорится в решении набсовета биржи.

«Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Московская биржа» по указанному вопросу следующий проект решения: «Прекратить участие ПАО «Московская биржа» в Ассоциации российских банков», — отмечается в тексте документа.