Что произошло

Тотальная распродажа на мировых фондовых площадках больно ударила по инвесторам в российские активы. С начала недели они потеряли более 1,24 трлн рублей. Индекс Мосбиржи за пять дней снизился более чем на 10%, опустившись ниже 2 800 пунктов. Долларовый РТС снизился на 15%. В пятницу на волне продолжающегося бегства инвесторов из рискованных активов падение российского рынка ускорилось. Котировки акций Сбербанка упали на 3,92%, бумаги «Газпрома» подешевели на 6,83%. В лидерах падения «Интер РАО» (минус 9,61%), «Мечел»(минус 8,38%) и «Лента» (минус 8,24%).

Распродажи коснулись и бумаг золотодобывающих компаний, которые обычно считаются защитными. Акции «Полиметалла» упали более чем на 7,3%, котировки «Полюса» снизились на 4,9%. Снижение стоимости акций золотодобытчиков аналитики связывают не только с распродажами на рынке, но и с падением котировок золота. В пятницу, 28 февраля, спотовая цена золота упала на 1,2%, стоимость палладия снизилась на 3,3%.

Рубль также находится под давлением медвежьих настроений на рынке. За неделю курс доллара вырос на 3,5 рубля, евро подорожал на 4,3 рубля. «Рубль находится под давлением нескольких факторов… основным фактором ослабления курса рубля было конечно падение цен на нефть», — написала в комментарии руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. Стоимость барреля Brent в конце недели опустилась ниже 50 долларов. Кроме того, указывает Орлова, на рубль давит и эскалация геополитической напряженности в Сирии. «Валютный рынок не только начинает косвенно учитывать премию за растущую вероятность военного конфликта в регионе, но и возможный рост санкционных рисков, который может последовать», — поясняет она.

Что дальше

Эксперты полагают, что дальнейшее движение на фондовых рынках будет напрямую зависеть от ситуации с вирусом COVID-19 и от того, какие еще страны коснется эпидемия. По последним данным, число заболевших коронавирусом в мире превысило 83,7 тыс. человек, из которых 2,8 тыс. скончались. Как считают аналитики Райффайзенбанка, чтобы остановить панику на рынках, Федеральная резервная система США (FOMC, Центробанк) может прибегнуть к снижению ставки уже в марте, а также прибегнуть к покупке госбумаг. Однако эти меры, скорее всего, окажутся неэффективными. «Появление сигналов от представителей FOMC о скором смягчении может остановить коррекцию и панические настроения. При этом для кардинального улучшения ситуации нужна информация о создании вакцины и/ или резком росте соотношения прироста выздоровевших к приросту инфицированных людей», — говорится в обзоре банка.

Однако ощутимого прогресса в борьбе с распространением коронавируса пока нет. В конце недели список стран, где выявлены инфицированные, пополнили Дания, Эстония, Бразилия, а также Белоруссия. Поэтому вероятность того, что коррекция на рынках продолжится, очень высока. «С учетом того, что информационный фон вокруг COVID-19 сохраняется негативным, а котировки нефти и мировые биржи крепко погружены в «красную зону», мы ожидаем сохранения понижательного движения российских индексов», — написал в комментарии аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Главный инвестиционный стратег IT Capital Искандер Луцко считает, что поддержать российский рынок может восстановление цен на нефть, если в начале марта участники ОПЕК договорятся о сокращении добычи. В то же время, отмечает он, скоро по всему миру будут выходить экономические данные и отчетность за I квартал. «Во многом влияние на стоимость активов и экономику будет зависеть от длительности падения. Китайская экономика находится в изоляции с конца января, массовые продажи наблюдаются с 20 февраля 2020 года. По нашим оценкам, ситуация может сохраниться до конца марта и, возможно, в апреле с переменной динамикой (рост и опять падение)», — заключает Луцко. В такой ситуации аналитики предсказывают, что рубль продолжит слабеть и к концу I квартала курс доллара может достичь 70 рублей.

Что делать

Инвесторам стоит сохранять спокойствие и не лезть в рынок, советует руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов. «Покупать еще рано, а продавать, если вы не спекулянт, тоже не стоит. Так как все же рынок упал уже очень прилично, то в любой момент даже при маленьком позитиве отскок может быть очень сильным», — считает он. Аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов говорит, что тем, кто сидит в дивидендных бумагах и у кого крепкие нервы, можно подождать отскока и тогда уже принимать решение, ведь с падением котировок дивидендная доходность лишь возрастает, делая акции более привлекательными.

Еще две стратегии, которые рекомендует использовать инвесторам директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан, — это инвестиции в арбитражные портфели и в короткие долги надежных эмитентов. «Первые должны давать в 2020 году очень высокие доходы; в рамках вторых появляются возможности существенно дешевле приобрести качественные долговые обязательства и получить (за счет короткого срока до погашения) стабильный купонный доход и прирост стоимости по окончании кризисного периода», — написал он в статье «Стратегии инвестирования во время турбулентности».