Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в январе 2020 года снизилась до 8,84% с 9% в декабре 2019-го. В январе 2019 года данный показатель составлял 9,87%. Об этом свидетельствуют данные , опубликованные на сайте Банка России.



В январе 2020 года банки предоставили 80,6 тыс. ИЖК на сумму 192,8 млрд рублей — на 14,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года.



Совокупная задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте (с учетом приобретенных кредитными организациями прав требования) на 1 февраля 2020 года составила 7,75 трлн рублей.