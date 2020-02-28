Минфин пересмотрит весной прогноз и параметры бюджета на 2020 год с учетом последствий от распространения коронавируса. Об этом сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.

«Надо посмотреть, насколько длительны последствия от этого вируса. Я думаю, что как раз весной мы уточним прогноз, уточним свои оценки бюджета тоже. Сейчас у нас внеплановое (уточнение бюджета) по посланию. Сейчас в поправках исключительно послание учтено», — сказал Силуанов. Глава Минфина отметил, что рост мировой экономики будет ниже, чем ожидалось.

«Но мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация», — подчеркнул он.

19 февраля правительство РФ внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Минфин пересмотрел ряд параметров бюджета в связи с возможным эффектом от реализации социальных мер, озвученных президентом РФ в послании Федеральному собранию.

Ранее Банк России сообщил, что снижение мирового спроса из-за распространения коронавируса может нести значимые риски для производственной активности в России.

Бюджетное правило сдерживает ослабление рубля, но сильные колебания цен на нефть все равно влияют на курс. «Оно (ослабление рубля) происходит. В первую очередь это следствие того, что цены на нефть падают. Тем не менее бюджетное правило сдерживает волатильность курса рубля», — сказал министр.



«Но, безусловно, такие глобальные изменения по нефти, естественно, влияют на курсовые соотношения», — добавил глава Минфина.

Силуанов считает, что ситуация с ценами на нефть является вопросом дальнейшего взаимодействия с ОПЕК. Какие будут приняты решения, планируется обсуждать на следующей неделе. При этом необходимо быть готовыми к любым изменениям, добавил он.

«Бюджет наш защищен, резервы созданы. Всегда таким источником нестабильностей раньше являлся бюджет, потому что денег не было, расходы сокращались. Сейчас мы при цене на нефть даже около 30 долларов за баррель (я фантазирую) четыре года профинансируем спокойно наши расходы», — сказал Силуанов.

«Но я уверен, что такого продолжительного времени низких цен на нефть не должно быть. Потому что и себестоимость добычи целого ряда месторождений, в первую очередь сланцевых, все-таки выше», — подчеркнул глава Минфина, напомнив, что базовая цена для нас — это 42 доллара за баррель, при ней балансируется бюджет.

В то же время Силуанов не видит необходимости приостановки покупки валюты со стороны ЦБ в текущей экономической ситуации. «А что чрезвычайного? Цена (нефти) — 50 долларов за баррель, чуть ниже, что чрезвычайного?» — сказал он в ответ на вопрос, нужно ли сейчас предпринимать какие-то меры, например приостановить ЦБ покупки валюты.



«Я считаю, что ничего не нужно делать. Все бюджетные обязательства защищены. Влияния движения курса на инфляцию я здесь не вижу, поскольку мы сейчас залезли, наоборот, в низкую инфляцию. Наша задача — достичь плановых показателей по инфляции. Поэтому каких-либо оснований менять прогноз или предпринимать антикризисные меры, реагирующие на ситуацию, я не вижу», — продолжил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что Банк России работает в плановом порядке.